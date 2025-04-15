«Солдат Заполярья»: песня педагога-фронтовика Георгия Янни восстановлена студентами Мурманского педколледжа по найденной партитуре

В пространстве «СОПКИ.21А» научной библиотеки прозвучит песня «Солдат Заполярья», написанная в 1970-х годах преподавателем Мурманского педагогического колледжа Георгием Янни. Композицию, считавшуюся утраченной, восстановили студенты и преподаватели колледжа. Презентация пройдёт 17 апреля в 15.00 в рамках ежегодного студенческого творческого конкурса «Эхо Победы».

В преддверии Дня Победы активисты музея колледжа совместно с преподавателями Ириной Новожиловой, Оксаной Вуколовой и Ириной Величко начали поиски нотных материалов и аудиозаписей песни. В результате, при поддержке семьи Георгия Эммануиловича, бывших коллег и друзей, была найдена оригинальная партитура. Колледж профинансировал создание профессиональной фонограммы.

В Мурманске песню «Солдат Заполярья» исполнит сводный хор студентов педколледжа и ветеранов сферы образования. В 1970-х годах это произведение уже звучало со сцены в исполнении хора педагогического училища и тогда было удостоено грамоты Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры.

Автор песни — Георгий Янни — родился в 1925 году в Одессе. В 1942 году ушёл добровольцем на фронт, после ранения был демобилизован и поступил в музыкальное училище при Одесской консерватории. В 1948-1959 годах работал преподавателем музыки в Мурманском педагогическом училище, затем — деканом Мурманского государственного педагогического института, а в 1965 году вновь перешёл на работу в педагогическое училище. Создал оркестр народных инструментов, хоры и оркестры в Мурманском педагогическом училище, хор учителей города.

Педагог был награждён орденом Отечественной войны II степени, медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За трудовую доблесть», «20 лет Победы в Великой Отечественной войне», «50 лет Вооружённых сил СССР». В 1978 году Георгия Эмануиловича не стало. Одна из его самых известных композиций «Солдат Заполярья» была утрачена.

Возвращение песни — дань памяти педагогу, фронтовику и музыканту, оставившему яркий след в истории образования и культуры Мурманской области.

Фото (из архива музея Мурманского педагогического колледжа): https://gov-murman.ru/info/news/