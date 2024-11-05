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Мурманская область. Арктика (16+)05.11.24 08:45

«Солдаты в белых халатах»: Мурманский областной краеведческий музей приглашает на лекцию

Мурманский областной краеведческий музей приглашает мурманчан и гостей города на лекцию кандидата медицинских наук, историка медицины Олега Нечаева «В годы войны и мира… Главный хирург Северного флота Д.А. Арапов», которая состоится 6 ноября в 15.00. (12+)

Это событие пройдёт накануне 127-летия со дня рождения знаменитого хирурга, Героя Социалистического Труда, в годы войны возглавившего хирургическую службу Северного флота.

Как сообщает vk.com/mokm51, в выступлении будет освещена жизнь и деятельность члена-корреспондента Академии медицинских наук СССР генерал-лейтенанта медицинской службы Дмитрия Алексеевича Арапова. Внимание слушателей будет обращено на условия жизни и медицинской деятельности в условиях Первой и Второй мировых войн. Отражена роль Д.А. Арапова в решении вопросов медицины мирного времени, связанных с оказанием помощи при тяжёлых травмах, лечении больных с острой хирургической патологией и др. Будут представлены отдельные аспекты биографии и вклада в отечественную медицину учёных и практиков: И.И. Джанелидзе, С.С. Юдина, М.Н. Ахутина и др.

В подготовке лекции приняла участие внучка Д.А. Арапова – Татьяна Владимировна Кочемасова.

Лекция проходит в рамках выставочного проекта «Солдаты в белых халатах», организованного совместно с Военно-медицинским музеем (г. Санкт-Петербург).

 

Фото: https://vk.com/mokm51?z=photo-91580302_457275867%2Falbum-91580302_00%2Frev

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