Солисты ансамбля «Орфей» на сцене «Кировки»

Вы когда-нибудь задумывались, как звучит «Гармония души»?

Представьте себе волшебство, которое наполняет сердце теплом и вдохновением — это именно то, что ждёт зрителей на уникальном театрализованном концерте классической вокальной музыки.

Как обещает vk.com/odkkirova, 7 июня в 18.30 участники концерта погрузятся в яркую и насыщенную атмосферу, где каждый аккорд и каждая нота раскрывают богатство эмоций и красоты человеческого голоса.

В исполнении талантливых ведущих солистов ансамбля «Орфей» прозвучат изысканные романсы, трогательные арии, гармоничные дуэты и захватывающие сцены из известных опер и оперетт — всё это посвящено долгожданному лету, времени радости, свободы и новых открытий. Ощутите магию живого исполнения под яркими сценическими эффектами и театрализованными постановками, которые перенесут вас в мир классической музыки и красоты. (12+)

Фото: https://vk.com/odkkirova?z=photo-23902826_457297763%2F5bd4817d5dd167d9c6