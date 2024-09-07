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Мурманская область. Арктика (16+)07.09.24 11:00

Солнце греет – реки мелеют: по предварительным итогам, прошедшее лето было самым тёплым с 1936 года

Совсем недавно закончилось календарное лето, гидрометеорологические итоги которого ещё предстоит проанализировать специалистам – метеорологам, гидрологам, океанологам. Окончательные выводы о климатических особенностях прошедшего лета будут сделаны только после многоуровневой проверки исходных данных, отмечают сотрудники Федерального государственного бюджетного учреждения «Мурманское Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

По предварительным данным, лето 2024 года на территории Мурманской области стало самым тёплым за период наблюдений с 1936 года. Средняя сезонная температура воздуха была выше климатической нормы в среднем по области на 2,8°С, в областном центре – на 3,6°С. Самое большое отклонение от нормы было зарегистрировано на гидрометеорологической станции Никель (4,1°С).

Длительный период времени самым тёплым по значению средней сезонной температуры воздуха в Мурманской области оставалось лето 1972 года. Именно тогда были зарегистрированы абсолютные максимумы температуры воздуха – в Мурманске 9 июля 1972 года температура воздуха повышалась до 32,9°С, а в Верхнетуломском - до 36,3°С. Эти рекордные значения остались «непокоренными» и в 2024 году. Были преодолены лишь некоторые суточные максимумы температуры воздуха. Например, 30 августа 2024 года в Мурманске перекрыт абсолютный максимум температуры воздуха этого дня, новое значение 22,1°С, предыдущее (наблюдалось в 2019 году) составляло 20,9°С.

Этим летом (напомним, самым жарким с 1936 года) солнца было много, а дождей практически не было, особенно во второй половине июля и в августе. На большей части территории Мурманской области в июле количество выпавших осадков составило 47-73% от климатической нормы. В августе уже практически на всей территории наблюдался ещё более существенный дефицит – осадков выпало всего 13-60% от месячной нормы.

Такие аномалии вызвали существенное обмеление рек и озер в регионе, и в настоящее время уровни воды стремятся обновить исторические минимумы летне-осенней межени. Так на конец августа до новых минимумов на реке Акким оставалось всего 2 см, на реке Ена - 3 см, на Уре и Лотте - по 6 см, на Варзуге – 7 см, на реках Шовна, Кола и Сергевань - по 9 см. На реке Печа уже обновлено значение минимального уровня воды летне-осенней межени.

До минимальных значений уровня воды осталось совсем немного и на озёрах: на Пулозере - 8 см, на Пермусозере – 10 см, на Ловозере - 14 см.

В подавляющем большинстве случаев предыдущие минимальные значения уровней воды летне-осенней межени были зафиксированы в 1960 году.

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