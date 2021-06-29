Солнце, море, отдых - в ММТП проходит детская оздоровительная кампания

В Мурманском морском торговом порту проходит ежегодная оздоровительная кампания для детей сотрудников предприятия. Как и в предыдущие годы, десятки ребят проводят свои летние каникулы в санаторно-оздоровительном лагере «Морская волна», который находится на берегу Чёрного моря в Краснодарском крае.

Первая смена ребята уже вернулась домой, и сейчас ребята делятся в социальных сетях фотографиями о своем отдыхе. На протяжении трех недель они жили в комфортабельных четырехместных номерах с удобствами и круглосуточной подачей горячей воды. Для детей портовиков было предусмотрено пятиразовое питание. Контроль за безопасностью детей обеспечивали сотрудники лагеря, вожатые отрядов, а также сопровождающие – сотрудники АО «ММТП». Все расходы за детский отдых взяло на себя предприятие.

Организаторы позаботились о том, чтобы отдых был не только полезным с точки зрения здоровья, но и запомнился ребятам интересной программой, даже несмотря на то, что из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции все экскурсии и поездки из лагеря были запрещены. Представители студенческого отряда из Ростова, которые работали в «Морской волне», проводили для ребят тематические конкурсы, викторины, концерты. Для детей работали кружки и секции.

«В зависимости от возраста, наши дети находились в двух отрядах: старшие – в семнадцатом, а младшие – в восемнадцатом. По итогам общего зачета смены, семнадцатый отряд занял первое место, а восемнадцатый – третье. Наши дети – молодцы!», - рассказала председатель родительского комитета АО «ММТП» Светлана Рамазанова.

Всего этим летом по путевкам, выделенным АО «ММТП», в оздоровительный лагерь оправятся 60 детей. Тем самым, с помощью предприятия, где работают их родители, они смогут восстановить силы после минувшего учебного года и подготовиться к новому. Летний отдых детей – это часть масштабной социальной программы старейшего предприятия столицы Кольского Заполярья.