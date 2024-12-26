«Солнечный ветер»: произведения мурманских поэтов вошли в уникальную российско-латиноамериканскую антологию

Мурманские поэты, члены регионального отделения Союза писателей России Илья Виноградов и Екатерина Яковлева стали участниками уникальной антологии, собравшей современных мастеров слова из России и 14 стран Латинской Америки.

Всего в книгу вошли тексты 32 авторов. Это первая билингвальная (двуязычная) антология, объединившая поэтов нашей страны и государств Латинской Америки. Участники проекта выступили не только как авторы, но и как переводчики: российские поэты переводили стихи с испанского и португальского, а их тексты были переведены на испанский. Это первый столь масштабный срез современной поэзии двух континентов.

Появление антологии «Солнечный ветер» является результатом двусторонней инициативы. Участниками, помимо мурманчан, стали известные российские поэты и переводчики Нина Ягодинцева, Юрий Татаренко, Андрей Расторгуев и другие. Подготовка подстрочных переводов с испанского на русский и с русского на испанский языки была сделана студентами Института филологии, журналистики и межкультурной коммуникации Южного федерального университета. Как ожидается, презентации книги пройдут в разных городах и странах в следующем году. Планируется представление антологии и в Мурманске.

Как отмечает Министерство культуры Мурманской области, это не первый международный проект с участием мурманских поэтов. Переводы Ильи Виноградова произведений поэтов стран Европы выходили в различных издательствах, его стихи были переведены на норвежский, болгарский, якутский и другие языки. А творчество Екатерины Яковлевой известно в Китае, Вьетнаме и Сирии, где публиковались ее переводы, также в ее творческом багаже и переводы поэзии с нескольких языков.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/