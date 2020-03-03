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Мурманская область. Арктика (16+)03.03.20 17:16

Соломки подложить: в Госдуму внесён законопроект, наделяющий правительство правом ограничивать цены на лекарства в период эпидемий

В Госдуму внесён законопроект, наделяющий правительство правом ограничивать максимальные цены на лекарства в случае угроз распространения эпидемий, подобной коронавирусу, или при чрезвычайных ситуациях.

Согласно (внесенному) документу (№ 913136-7), правительство получит право устанавливать максимально возможные цены на лекарства, не включенные в список жизненно необходимых, сообщил лидер думской фракции  партии «Единая  Россия» Сергей Неверов журналистам. Он добавил, что внесенный законопроект был разработан по итогам заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.

«Сегодня законодательством предусмотрено регулирование цен только на лекарственные препараты, входящие в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Но когда возникает чрезвычайная ситуация или появляется угроза опасных эпидемий наподобие коронавируса, завышения цен на необходимые лекарственные препараты и медицинские изделия допускать нельзя», - подчеркнул Неверов. Согласно законопроекту, предельно допустимые розничные цены будут устанавливаться на срок не более чем 90 календарных дней.

Правительство может устанавливать ограничение цен на медикаменты, если рост превысит 30%.

Неверов пояснил, что задача законопроекта - предотвратить взвинчивание цен на товары, которые при возникновении чрезвычайной ситуации или угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих, становятся жизненно необходимыми, пишет finmarket.ru.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин Володин считает, что «такое регулирование поможет избежать неоправданного завышения цен при росте спроса, как это уже было с некоторыми препаратами и медицинскими масками, и недобросовестные продавцы больше не смогут использовать чрезвычайные, угрожающие здоровью и жизни людей, ситуации для личной наживы».

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