«Сон в летнюю ночь»: в Мурманской областной научной библиотеке 7 июня состоится «виниловый» вечер

Его проведёт специалист отдела информации по культуре и искусству Владимир Зевакин.

На мероприятии для гостей библиотеки откроется чудесный мир одной из самых сказочных пьес Уильяма Шекспира. Волшебные истории английского драматурга унесут участников вечера в страну фантазий, где мир древних Афин соседствует с фантастическим миром эльфов.

Участники лекции узнают, как пьеса Уильяма Шекспира «Сон в летнюю ночь» повлияла на знаменитый «Свадебный Марш». И как прусский король Фридрих-Вильгельм IV оценил комедию великого драматурга.

Мероприятие состоится 7 июня в 17.00, зал искусств, 3-й этаж. Вход свободный. (12+)

Фото: https://vk.com/murmannauchka?z=photo-44573273_457278939%2Falbum-44573273_00%2Frev