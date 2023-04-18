«Сонастройка»: новая выставка открылась в Центре современного искусства «СОПКИ.21А»

«Сонастройка» - психологический художественный проект об особенностях восприятия, сотрудничестве и возможностях гармоничного взаимодействия между людьми с разным опытом, вкусами, потребностями и убеждениями. Об уважении к различиям и заложенном в них потенциале.

Как пишет vk.com/murmanculture, в рамках открытия выставки «Сонастройка» автор экспозиции Анастасия Платонова провела мастер-класс по метафорическому рисованию. В ходе мастер-класса любой желающий мог задать свои вопросы автору выставки, а также поучаствовать в активностях, которые приготовила художница.

Выставка продлится до 7 мая.

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457265363%2Fwall-139605315_22437