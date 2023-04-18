Мурманская область. Арктика (16+)18.04.23 08:45
«Сонастройка»: новая выставка открылась в Центре современного искусства «СОПКИ.21А»
«Сонастройка» - психологический художественный проект об особенностях восприятия, сотрудничестве и возможностях гармоничного взаимодействия между людьми с разным опытом, вкусами, потребностями и убеждениями. Об уважении к различиям и заложенном в них потенциале.
Как пишет vk.com/murmanculture, в рамках открытия выставки «Сонастройка» автор экспозиции Анастасия Платонова провела мастер-класс по метафорическому рисованию. В ходе мастер-класса любой желающий мог задать свои вопросы автору выставки, а также поучаствовать в активностях, которые приготовила художница.
Выставка продлится до 7 мая.
Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457265363%2Fwall-139605315_22437
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