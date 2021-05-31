Сообщения о сбое в работе пассажирского автотранспорта проконтролирует Центр управления регионом

За прошлую неделю Центр управления регионом зафиксировал 916 обращений, которые были оставлены северянами в социальных сетях и на портале «Наш Север». Об этом сообщила заместитель министра цифрового развития Александра Никипелова на оперативном совещании в правительстве.

На первом месте по количеству сообщений находится блок вопросов по теме «Благоустройство» (29%), на втором месте – «ЖКХ» (22%), на третьем – «Дороги» (17%), на четвертом – «Здравоохранение» (4%).

Блок «Дороги» представлен проблемами ремонта муниципальных дорог. Наибольшее число жалоб поступило из разных округов Мурманска. Также северяне обращали внимание на неудовлетворительное состояние автодороги Североморск – Североморск-3.

Помимо прочего, в Заполярье на базе Центра управления регионом с целью контроля организации пассажирских перевозок в муниципалитетах продолжает функционировать интеллектуальная транспортная система. На сегодняшний день в систему заведены 186 маршрутов, отображается информация о 45 перевозчиках.

«Я прошу внимательно следить за выполнением показателя транспортной доступности, а Центр управления регионом вести дополнительный контроль по своей линии. Нужно напомнить, что на портале «Наш Север» также есть возможность подать сигнал о том, что возникают какие-то проблемы с транспортом», – подчеркнул губернатор Андрей Чибис.

Кроме того, в блоке «Благоустройство» наиболее часто жители сообщали о необходимости ремонта асфальтового покрытия во дворах, уборки территорий. Больше всего сообщений с просьбой отремонтировать дворовые территории поступило из Мурманска по улицам Марата, Ломоносова, Старостина.

Большинство жалоб на мусор на улицах поступило из Мурманска (переулок Арктический, улица Героев Рыбачьего, берег озера Глубокого) и ЗАТО Североморск (улицы Кирова, Колышкина).

В блоке «ЖКХ» чаще всего северяне сигнализировали о плохом качестве горячей воды и перебоях с водоснабжением. Мурманчане продолжали сообщать о некорректной работе Единого расчетного центра, на задержку рассылки квитанций за услугу по водоснабжению.