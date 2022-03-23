Сообщить о фейках и спам-звонках теперь можно на портале «Наш Север»

Северяне всё чаще получают фейковые сообщения в соцсетях и мессенджерах, а на телефоны жителей Мурманской области стали поступать сомнительные звонки и СМС-сообщения. В связи с этим на портале «Наш Север» в разделе «Сообщения» создана специальная категория «Фейки и спам-звонки». Нововведение анонсировала заместитель губернатора Александра Никипелова во время прямого эфира в рамках проекта «Объясняем.рф».

«Если в соцсетях есть инструменты блокировки нежелательного контента, то сейчас жителей больше волнуют телефонные звонки и смс-сообщения с иностранных номеров со всевозможными призывами. Для таких случаев на портале «Наш Север» мы запустили специальную категорию. В заявке необходимо указать номер, с которого был совершен звонок, и дать информацию о содержании сообщения», – пояснила Александра Никипелова.

Все сигналы с «Нашего Севера» поступят в Центр управления регионом и будут отработаны совместно c министерством цифрового развития региона и Роскомнадзором.

Напомним, ресурс «Объясняем.рф», запущенный по инициативе Правительства Росстйской Федерации, ежедневно публикует ответы на самые актуальные вопросы граждан по социально экономическим темам. Региональные информационные каналы созданы на площадках «Telegram», «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Запись прямого эфира с вице-губернатором Александрой Никипеловой доступна по ссылке.