Соотношение средней пенсии и зарплаты в России значительно ниже рекомендуемых Международной организацией труда 40%

И как рассказала «Известиям» руководитель отдела макроэкономического анализа ГК «Финам» Ольга Беленькая, это соотношение имеет тенденцию к сокращению на фоне опережающего роста зарплат, особенно в последние три года.

По данным Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ), при выходе на пенсию россияне получают ниже трети той суммы (29%), которую могли бы зарабатывать, продолжив трудовую деятельность. На конец 2025 года средняя пенсия достигала 25 тысяч рублей, а средняя зарплата — 86 тысяч рублей.

Эксперты считают, что для поддержания привычного образа жизни пенсионерам при наличии возможности и желания лучше продолжать работать. Тем более что сейчас работодатели гораздо охотнее стали оставлять у себя работников предпенсионного и пенсионного возрастов, отметила доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

Аналитик «Freedom Finance Global» Владимир Чернов призвал не забывать о формировании пенсионных накоплений и начинать копить на старость как можно раньше, чтобы достичь дохода, сопоставимого с 50–60% от последней заработной платы.

«Это может быть участие в корпоративных пенсионных программах, открытие индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС), регулярные вложения в консервативные инструменты, такие как облигации федерального займа (ОФЗ), дивидендные акции, банковские депозиты или недвижимость, приносящую арендный доход», — перечислил эксперт.