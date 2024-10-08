«Соответствующие выводы будут сделаны»: губернатор Андрей Чибис собирает внеплановое совещание по ситуации с началом отопительного сезона в Североморске

За неделю ЦУР зафиксировал 2333 сообщения в социальных сетях. Это на 29% меньше в сравнении с прошлой неделей. На 39% снизилось число сигналов о недостаточном или отсутствующем отоплении.

Лидером по количеству жалоб о проблемах с отоплением остаётся Североморск. Число сигналов на отсутствие отопления в этом ЗАТО выше, чем в самом крупном муниципалитете региона – Мурманске. Всего за неделю ЦУР зафиксировал 440 жалоб на отсутствие тепла от жителей военного гарнизона (для сравнения: мурманчане в этот же период написали 392 сообщения).

«При этом ответы администрации ЗАТО носили формальный характер, в них не было попыток объяснить ситуацию, взять её на контроль. В девяти случаях зафиксировано нарушение срока предоставления ответа. Это беспрецедентный факт, такого количества просрочек не было ни от одного муниципалитета за последние два года», – отметил вчера на оперативном совещании в региональном правительстве руководитель ЦУР Мурманской области Артём Марышев.

Губернатор Андрей Чибис назвал организацию начала отопительного сезона «абсолютным безобразием» и назначил внеплановое совещание по ситуации в ЗАТО.

«То, как отопительный период в этом году запускался в Североморске, включая Сафоново, – это абсолютное безобразие. Это означает, что Североморск с задачей корректного запуска тепла не справился. Очевидно совершенно, что муниципальные власти вели себя халатно в этом отношении, не внимательно и не чётко. Соответствующие выводы будут сделаны», – заявил Андрей Чибис.

За неделю, помимо отопления, темами сигналов жителей стали благоустройство общественного пространства, ремонт дорог, здравоохранение и вопросы безопасности. Рост сообщений по блоку «Благоустройство» связан с сигналами жителей о необходимости уборки общественных пространств. В блоке «Здравоохранение» пользователи сообщали о том, что испытывали трудности с дозвоном до регистратур поликлиник, сложности с электронной записью через портал госуслуг. В блоке «Безопасность» жители обсуждали проверку систем оповещения.

Специалисты администрации Терского района отчитались о том, как и в какие срок планируют ликвидировать несанкционированные свалки в Кузреке и Оленице, о которых ЦУР Мурманской области сообщал на прошлом оперативном совещании. Сотрудники местной администрации и Терского лесничества обследовали указанные территории. Факты складирования мусора подтвердились. Проведён расчёт финансовых средств, необходимых для ликвидации. Средства заложат в бюджете на следующий год. Районные предприятия готовы безвозмездно предоставить технику для проведения таких работ. В октябре начнутся работы по ликвидации свалок – сначала силами местных жителей, предприятий и волонтёров, затем – с привлечением бюджетных средств.

Фото: https://citysever.ru/novostiq/16752-v-zato-g-severomorsk-prodolzhayutsya-raboty-po-regulirovke-sistem-teplosnabzheniya/page,3/