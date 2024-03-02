«СОПКИ 21А» приглашают на мастер-класс и музыкальную медитацию

2 марта в 12.00 на сцене Центра современного искусства «СОПКИ21А» актриса Юлия Китова проведёт мастер-класс по сценической речи и ораторскому искусству.

Как сообщает vk.com/21aart, гостям обязательно необходимо быть в удобной одежде и мягкой обуви, взять с собой коврик.

Участие бесплатное, запись на мастер-класс по ссылке: https://mgounb.timepad.ru/event/2790135/

В этот же день, но в 20.00 в рамках проекта «Творческий квартал: расцветай в «Научке» выставочный зал Центра современного искусства «СОПКИ21А» наполнится чарующими звуками музыки от Виктории Смирновой, сотрудницы «Научки». Виктория сыграет для вас медитативные мелодии на синтезаторе.

Вход свободный. (12+)

Фото: https://vk.com/21aart?z=photo-196983427_457241952%2Falbum-196983427_00%2Frev