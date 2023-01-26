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Мурманская область. Арктика (16+)26.01.23 15:30

«СОПКИ.21А»: губернатор Андрей Чибис провёл встречу со студентами региона

В День российского студенчества губернатор Андрей Чибис провёл встречу с молодёжным активом Мурманской области. Мероприятие состоялось в новом молодёжном пространстве «СОПКИ.21А», расположенном на базе Центра современного искусства в Мурманске.

В ходе мероприятия состоялся активный диалог. Так, студенты просили главу региона помочь с организацией бесплатных курсов спасателей и первой медицинской помощи для северян.

Андрей Чибис отметил, что тема всегда актуальна. «Это важные навыки для каждого человека. Курс первой медицинской помощи нужно обязательно вводить и в школах. Мы обязательно с коллегами изучим вопрос, посмотрим, что можно сделать, и максимально посодействуем», – подчеркнул Андрей Чибис.

Ряд вопросов касался прохождения практики на предприятиях региона, особенно для обучающихся на узких специальностях, таких, как ихтиологи, профессии рыбной и нефтегазовой отрасли. «Многие ребята вынуждены проходить практику на непрофильных местах, но это не способствует получению нужных профессиональных знаний. Просим посодействовать во взаимодействии с предприятиями», – обратилась к Андрею Чибису Екатерина из ММРК им. Месяцева.

«В нашем индустриальном колледже система производственной практики успешно работает, студенты выпускаются и их сразу берут на работу те предприятия, где они её проходили. И это правильная история. Мы заинтересованы в системном решении этого вопроса – чтобы предприятия активнее сотрудничали с колледжами и вузами, понимая, что это их будущие сотрудники. Недавно собирались с рыбаками, и на начало февраля назначен предметный диалог как раз по этому вопросу, что нужно предпринять. Мы будем решать и по другим направлениям», – подчеркнул глава региона.

Важным вопросом, прозвучавшим на встрече, стало информирование о возможностях грантовой поддержки и мероприятиях для молодёжи. Глава региона отметил, что в Мурманской области этому уделяют большое внимание. Предоставляются субсидии бизнесу на трудоустройство, действует «Губернаторский стартап» на поддержку бизнес-инициатив, есть гранты на молодежные проекты в разных сферах, в том числе добровольческой, научно-исследовательской деятельности. Учреждена специальная губернаторская стипендия для активной молодёжи региона, есть именные стипендии за успехи в учебной и научной, художественно-культурной, спортивной и общественной работе. 

«У нас много всего проводится, и радует, что вы хотите активно участвовать. Заблаговременно получать информацию. Для этого в рамках плана «На Севере – жить» мы запустили портал «Молодая Арктика», который позволяет зарегистрироваться, найти работу, волонтёрские и другие мероприятия, найти информацию о грантовой и социальной поддержке, точках притяжения. Мы с коллегами из регионального комитета молодёжной политики проверим сигналы о недостаточном информировании, наша задача – видеть, где сбоит и её решать. Я поставил задачу активно продвигать портал среди молодых северян. Но вы и сами обязательно проявляйте инициативу, для вас в регионе много интересных возможностей», – призвал губернатор студентов.  

Гостями встречи стали представители компании «VK» и проекта «Больше, чем путешествие». Сейчас проходит их совместный визит в Мурманскую область и съёмки фильма о регионе. Центральное место в сюжете занимают интересные люди и уникальные локации. В составе проекта в регион приехали популярные блогеры Юля Коваль и Настя Рыжик.

«Мы плодотворно поработаем, и сделаем всё, чтобы об уникальной и прекрасной Мурманской области узнали как можно больше людей. У вас очень креативные инициативные ребята, я поздравляю вас, что получилось такое прекрасное пространство «СОПКИ.21А». И на первых порах мы поможем в его продвижении», – сказала креативный продюсер «VK» Ирина Рудык.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, блогер Настя Рыжик отметила, что в Мурманской области впервые, но уже в предвкушении ярких дней в рамках путешествия. «Как и многие туристы я мечтаю увидеть северное сияние и китов, горю желанием попробовать и экстремальные активности! Очень хочется все увидеть своими глазами и обязательно поделиться впечатлениями с онлайн-аудиторией», – сказала Настя Рыжик.

«Молодёжь – наше всё. Наше настоящее и будущее. И очень важно, что у ребят есть инициатива, горят глаза, они готовы действовать, реализовывать себя. Наши студенты живые, настоящие, крепкие, со стержнем. Я желаю вам никогда не сдаваться, не изменять себе и делать все так и то, чтобы не было стыдно перед самими собой прежде всего», – подчеркнул Андрей Чибис в завершение встречи.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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