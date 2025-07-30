«СОПКИ.21А» приглашают на фильм «Гидроэлектросчастье»

3 августа в 17.00 в Центре современного искусства «СОПКИ.21А» состоится показ фильма «Гидроэлектросчастье» режиссёра Александра Маркова.

Участники просмотра окажутся в Ленинграде 1960-х годов.

Как сообщает vk.com/21aart, в сюжете фильма рассказывается о том, как во время зимнего отпуска на турбазе инженер-гидростроитель Вадим влюбляется в биолога Веру. Их роман прерывается срочной командировкой в Египет – Вадим должен принять участие в строительстве Асуанской ГЭС на Ниле. Он обещает вернуться со стройки героем. Вадиму не привыкать: Волга и Дон, Енисей и Днепр, Ангара и Лена – ни одна река ещё не устояла под его натиском. Не устоит и Вера.

Кинолента была удостоена приза жюри на Международном Фестивале актуального научного кино «ФАНК 2025».

На кинопоказ вход свободный. (18+)

Организатор проекта – Фестиваль актуального научного кино «ФАНК» при грантовой поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.

Фото: https://vk.com/21aart?z=photo-196983427_457246351%2F9dd9a3dce04c729e2f