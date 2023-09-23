«СОПКИ.21А» приглашают на комедийно-драматический фильм «Эмма»

Центр современного искусства «СОПКИ.21А» 24 сентября в 17.00 приглашает горожан на показ британского комедийно-драматического фильма «Эмма» 2020 года, снятого режиссёром Отем де Уайлд по сценарию Элеоноры Каттон, основанном на одноимённом романе первой леди английской литературы Джейн Остин (1815 г.).

Главную роль сыграла Аня Тейлор-Джой. Премьера картины состоялась в феврале 2020 года, критики приняли фильм благосклонно. Лента получила две номинации на 93-й церемонии «Оскар» — за «Лучший дизайн костюмов» и «Лучший грим и причёски».

На кинопоказ приглашаются все желающие. А если у вас возникнет желание обсудить фильм или задать вопросы относительно кинематографа, специалист центра проведёт дискуссию и даст рекомендации по подходящей литературе в зале искусств научной библиотеки. (12+)

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457267274%2Falbum-139605315_00%2Frev