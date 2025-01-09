«СОПКИ.21А» приглашают на поэтическо-музыкальный спектакль «Небо - отражение Земли»

9 января в 18.00 на сцене Центра современного искусства «СОПКИ.21А» состоится поэтическо-музыкальный спектакль «Небо - отражение Земли», который объединит творчество трёх поэтов – Софьи Юдиной, Алексея Шмелëва и Вадима Месяца.

Как отмечает Мурманская областная научная библиотека, три поэта, три голоса времени представят полный спектр тем от любовной и философской лирики до гражданской и военной поэзии. Три живых сердца, время от времени бьющиеся в унисон.

Спектакль станет не только музыкально-поэтическим опытом, но и глубоким размышлением о нашей реальности о том, как небо и земля взаимосвязаны в каждом из нас. Исполнители: Софья Юдина (стихи, фортепьяно), Алексей Шмелëв (стихи, гитара), Вадим Месяцев (стихи, черепаха).

Вход свободный. (12+)

Фото: https://vk.com/murmannauchka?z=photo-44573273_457286191%2Fdb3de381f4bbe44dd9