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Мурманская область. Арктика (16+)30.06.25 08:45

«СОПКИ.21А» приглашают на встречу с участниками международной парусной кругосветной экспедиции «Братство»

1 июля в 18.30 в Центре современного искусства «СОПКИ.21А» состоится встреча с участниками масштабной международной парусной экспедиции «Братство — 2025–2026» под руководством Алейшо Белова (Бразилия) и Сергея Щербакова (Россия).

Как сообщает vk.com/murmannauchka, этот амбициозный проект — символ дружбы и сотрудничества между Россией и Бразилией, откроет новые перспективы для совместных исследований и культурного обмена. Он приурочен к нескольким важным датам: 180-летию Русского географического общества, 200-летию российско-бразильских дипломатических отношений и 80-летию Победы во Второй мировой войне.

Стартовав из г. Салвадора (Бразилия), экспедиционное судно-яхта «Fraternidade» («Братство») под флагами России, Бразилии и стран БРИКС следует по маршруту, проложенному по Атлантическому океану через Исландию, о. Шпицберген с заходом в Мурманск. Далее яхта проследует по Северному морскому пути в Петропавловск-Камчатский, затем пересечёт Тихий океан к Южной Америке, обогнув мыс Горн, финиширует в Салвадоре.

Как возникла идея столь масштабного проекта? Какие сложности возникли при пересечении разных климатических зон? Как организован быт на судне во время длительного плавания? Какие традиции и ритуалы сложились у членов экипажа? Об этом и многом другом пойдёт разговор на встрече с участниками экспедиции.

Вход свободный по предварительной регистрации на: vk.cc/cNa7NG

Дополнительная информация по телефону 8 (8152) 45-28-26. (16+)

 

 

 

Фото: https://vk.com/murmannauchka?z=photo-44573273_457292372%2Fed4dcb53da0c284b3c

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