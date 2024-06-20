«СОПКИ.21А»: работы, вдохновлённые творчеством великого писателя

23 мая в Центре современного искусства «СОПКИ.21А» состоится открытие тематической выставки «Гоголь», приуроченной к 215-летнему юбилею писателя.

Автор выставки, сотрудник Центра современного искусства, Юлия Шохова расскажет о том, как пришла идея провести выставку, посвящённую классику русской литературы Николаю Васильевичу Гоголю, о техниках, которые были использованы при создании арт-объектов и картин, и, конечно же, о самом Н.В. Гоголе — его жизни и творчестве.

Как сообщает Центр современного искусства «СОПКИ.21А», Николай Васильевич Гоголь – прозаик и драматург, гениальный мастер слова, который оставил в истории русской литературы десятки бессмертных произведений, покоряющие и сегодня своим художественным совершенством. На выставке будут представлены картины, арт-объекты, выполненные в различных формах современного искусства, вдохновлённые творчеством великого писателя.

Выставка будет экспонироваться с 23 мая по 30 июня. Открытие состоится в воскресенье в 18.30. (16+)

Фото: https://vk.com/21aart?z=photo-196983427_457242567%2Falbum-196983427_00%2Frev