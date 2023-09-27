«СОПКИ.АРТ» открывает выставку «Световые маяки Севера России»

28 августа в 18.00 в Центре современного искусства «21» «СОПКИ.АРТ» состоится открытие выставки фотографа из Санкт-Петербурга Мики Петров «Световые маяки Севера России».

Как пишет vk.com/21aart, член Русского географического общества, финалист национального фотоконкурса «Маяки России», автор краеведческого проекта «От маяка к маяку», путешественник и охотник за Северным сиянием Мика Петров при поддержке Проектного офиса развития Арктики представит свои фотоработы, на которых запечатлены наиболее эффектные маяки северных морей.

Мика Петров: «Вот уже несколько лет я занимаюсь изучением маячного дела и читаю тематические лекции. Мои слушатели регулярно обращались с вопросом о персональной фотовыставке, где они могли бы увидеть старинные навигационные башни в деталях. Долгое время эта задумка оставалась лишь несбыточной мечтой. И наконец, при содействии Экспертного центра «ПОРА» мне удалось воплотить её в жизнь. За время моих странствий я посетил более 100 маяков и навигационных сооружений, сделал несколько тысяч снимков. Но самым сложным оказалось выбрать из них 15 самых впечатляющих».

В ходе открытия гости смогут подробнее узнать об авторе и задать лично все интересующие вопросы.

Посетить фотовыставку можно до 1 октября. Вход свободный. (6+)

Фото: https://vk.com/21aart?z=photo-196983427_457240966%2Falbum-196983427_00%2Frev