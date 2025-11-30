«СОПКИ.ОЗЁРА» у Иванова ручья согреют мурманчан и гостей Мурманска

На базе спорткомплекса «Снежинка» можно согреться после неспешной прогулки или восстановить силы после активной пробежки по лыжным трассам со вторника по пятницу - с 14.00 до 20.00, а в выходные — с 10.00 до 16.00 (понедельник — выходной).

Как сообщает администрация города Мурманска, для записи и справок звоните с 9.00 до 19.00 по телефону 24-28-80.

Также на территории спорткомплекса с 9.00 до 21.00 работают туалетные модули.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=31393&page=1