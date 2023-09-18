«СОПКИ.СЕМЬЯ»: Сергей Мякишев в прямом эфире

Какие меры поддержки семей с детьми действуют в нашем регионе? Какие выплаты доступны многодетным северянам в 2023 году? Существуют ли специальные выплаты для школьников и студентов?

Министр труда и социального развития региона Сергей Мякишев ответит в прямом эфире, а также расскажет об уникальном пространстве «СОПКИ.СЕМЬЯ», которое откроется в Мурманске.

Трансляция начнётся 19 сентября в 14.30.

Вопросы можно задавать в комментариях по ссылке: https://vk.com/wall-201788875_10247.

Фото: https://vk.com/murman_sever