«СОПКИ.СПОРТ» открылись в Ловозере, Высоком и Мончегорске

В Мурманской области заработали ещё три молодёжных пространства для занятий спортом – в Ловозере, Высоком и Мончегорске. На открытии побывали заместитель губернатора Мурманской области Елена Дягилева и руководитель регионального Минспорта Светлана Наумова.

Напомним, ранее молодёжные спортивные пространства с современными тренажёрами для кардио и силовых тренировок появились в Апатитах, Полярных Зорях, Коашве и Заполярном. Северяне могут бесплатно заниматься спортом и укреплять свое здоровье в удобное время.

Юноши и девушки уже пробуют тренажёры в деле. Кроме того, начинающим спортсменам могут помочь профессиональные инструкторы, которые покажут правильную технику и научат работе с оборудованием в новых залах.

Как сообщает региональное Министерство спорта, «СОПКИ.СПОРТ» – это уникальный проект в России, инициированный главой Мурманской области по программе «На Севере – жить». В 2023 году работа по созданию молодёжных спортивных пространств в Кольском Заполярье продолжится.

Фото: https://gov-murman.ru