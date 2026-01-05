С 2026 года близким, сопровождающим участников СВО на лечение, будут оплачивать проезд, питание и проживание в центрах реабилитации.

Речь идёт о сопровождении участников СВО: получивших инвалидность I группы, нуждающихся в сопровождении по медицинским показаниям.

Также с 2026 года можно будет сразу получить билеты на проезд к месту лечения и обратно через Социальный фонд.

Проездные билеты до центров Социального фонда и обратно будут предоставлять на все виды транспорта, включая поезд, автомобиль, самолёт, автобус или водный транспорт. Проездной оформят одновременно с одобрением заявки на лечение. При её подаче участник СВО сможет выбрать, в какой форме получить оплату дороги: компенсацией или в виде проездного билета.