Сопровождающим участников СВО на лечение будут оплачивать проезд
С 2026 года близким, сопровождающим участников СВО на лечение, будут оплачивать проезд, питание и проживание в центрах реабилитации.
Речь идёт о сопровождении участников СВО: получивших инвалидность I группы, нуждающихся в сопровождении по медицинским показаниям.
Также с 2026 года можно будет сразу получить билеты на проезд к месту лечения и обратно через Социальный фонд.
Проездные билеты до центров Социального фонда и обратно будут предоставлять на все виды транспорта, включая поезд, автомобиль, самолёт, автобус или водный транспорт. Проездной оформят одновременно с одобрением заявки на лечение. При её подаче участник СВО сможет выбрать, в какой форме получить оплату дороги: компенсацией или в виде проездного билета.
