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Мурманская область. Арктика (16+)23.02.25 12:00

Соревнование в пилотировании БПЛА выявило лучших среди заполярных школьников

22 февраля в Кадетской школе города Мурманска состоялось торжественное подведение итогов соревнований по пилотированию БПЛА.

В учреждении уже год работает Муниципальный ресурсный центр города Мурманска по обучению пилотированию БПЛА. Состязания собрали 43 обучающихся образовательных учреждений города Мурманска, филиала НВМУ и посёлка Видяево. Эксперты оценивали мастерство участников в двух компетенциях: «Техник БПЛА» и «Оператор БПЛА». Ребята показали отличные навыки в 3Д-моделировании, пайке электронных компонентов к плате, полетах в симуляторе, реальных полетах и знания теоретической базы управления БПЛА.

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, такое событие на базе центра проводится впервые. Ученики центра регулярно участвуют в региональных и всероссийских инженерных олимпиадах по 3D-технологиям, хакатонах, а преподаватели проводят семинары и мастер-классов для педагогов на такие темы, как «Профессиональные пробы в рамках реализации программ внеурочной деятельности по 3D-моделированию и разработке БПЛА», «Организация обучения основам пилотирования беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в рамках изучения новых учебных предметов «Основы безопасности и защиты Родины», «Труд (технология)».

В церемонии награждения победителей участие принял глава города Мурманска Юрий Сердечкин.

С демонстрационные полёты перед участниками провели Кирилл Ганеев и Иван Цыкунов.

Лучшими в соревнованиях стали 12 юных северян.

В компетенции «Техник БПЛА» среди младшей возрастной группы места распределились следующим образом: 3 место — Дмитрий Аветисян, обучающийся Муниципального ресурсного центра города Мурманска по обучению пилотированию БПЛА. 2 место — Иван Кочановский, обучающийся Центра образования «Лапландия». 1 место — Иван Богданов, обучающийся Кадетской школы города Мурманска.

В компетенции «Техник БПЛА» среди старшей возрастной группы места распределились следующим образом: 3 место — Семен Калашников, обучающийся Центра образования «Лапландия». 2 место — Тимур Акгун, обучающийся Муниципального ресурсного центра города Мурманска по обучению пилотированию БПЛА. 1 место — Михаил Бычков, обучающийся филиала Нахимовского военно-морского училища.

В компетенции «Оператор БПЛА» среди младшей возрастной группы места распределились следующим образом: 3 место — Юлия Киселева, обучающаяся Кадетской школы города Мурманска. 2 место — Федор Иголкин, обучающийся Мурманского политехнического лицея. 1 место — Алексей Энис, обучающийся СОШ №1 ЗАТО Видяево.

В компетенции «Оператор БПЛА» среди старшей возрастной группы места распределились следующим образом: 3 место — Кирилл Ганеев, обучающийся гимназии №º7. 2 место — Иван Цыкунов, обучающийся филиала Нахимовского военно-морского училища. 1 место — Дмитрий Дурягин, обучающийся филиала Нахимовского военно-морского училища.

Глава города Мурманска также посетил класс подготовки и поговорил с ребятами о том, каких успехов они уже успели достичь.

— Ученики не только уже побеждают в олимпиадах по 3D-технологиям, но и используют самостоятельно смоделированные и напечатанные затем на 3D-принтере детали для своих аппаратов. Важно обеспечить нашим юным инженерам удобные условия для получения новых знаний и навыков. Действенный инструмент для этого у нас есть — по губернаторской программе «Арктическая школа» в Мурманске уже обновлено 66 пространств образовательных учреждений, — отметил Юрий Сердечкин.

 

 

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=29420&page=1

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