Соревнования «Кубок Луча» прошли в яхт-клубе АО «ММТП»

«Наша северная природа предоставляет огромные возможности для занятия различными видами спорта. Один из них – парусный. На территории яхт-клуба Мурманского морского торгового порта для этого есть все условия. Мы рады, что из года в год правительство Мурманской области доверяет нам проведение соревнований такого масштаба», – отметил исполнительный директор АО «ММТП» Алексей Рыкованов.

Захватывающее зрелище предстало в прошедшие выходные в яхт-клубе Мурманского морского торгового порта на Верхнетуломском водохранилище. Здесь прошли чемпионат и первенство области по парусному спорту «Кубок Луча».

«Парусный спорт в Кольском Заполярье становится год от года всё популярнее. И задача правительства Мурманской области поддержать профессиональных спортсменов, дав им дополнительную мотивацию выстраивать карьеру именно в нашем регионе», - отметила на торжественной церемонии открытия заместитель губернатора Мурманской области Елена Дягилева.

Организатором соревнований выступили Министерство спорта Мурманской области и Федерация парусного спорта Мурманской области. Главным партнером стал АО «Мурманский морской торговый порт» - старты проходили на базе яхт-клуба предприятия.

«Наша северная природа предоставляет огромные возможности для занятия различными видами спорта. Один из них – парусный. На территории яхт-клуба Мурманского морского торгового порта для этого есть все условия. Мы рады, что из года в год правительство Мурманской области доверяет нам проведение соревнований такого масштаба», – отметил исполнительный директор АО «ММТП» Алексей Рыкованов.

Напомним, что впервые «Кубок Луча» был организован в Мурманской области 1988 году. В этом году программа включала десять гонок среди швертботов класса «Луч». Их участниками стали не только представители Мурманской области, но и Республики Карелии, Архангельской и Ленинградской областей - в общей сложности двадцать три спортсмена.

Фото и видео: https://vk.com/murport51