Соревнования на Кубок губернатора Мурманской области по танцевальному спорту проходят в Легкоатлетическом манеже Мурманска

Сегодня участников приветствовал глава региона Андрей Чибис.

«Я рад всех приветствовать на Кольской земле. Танцевальный спорт очень красивый, яркий, но за этим стоит, безусловно, очень важное качество – выносливость, и действительно серьёзная спортивная подготовка. Уверен, что турнир пройдёт при хорошей конкурентной борьбе и победят самые сильные спортсмены. А мы все, и судьи, и зрители, станем свидетелями этих прекрасных выступлений и получим настоящее удовольствие от вашего мастерства. Всем желаю успеха и победы», – подчеркнул губернатор в ходе церемонии открытия.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, соревнования за кубок главы региона проводятся ежегодно с 2001 года, это самый крупный турнир в Мурманской области. Соревнования пользуются авторитетом далеко за пределами Кольского Заполярья.

В этом году участвует более 200 лучших танцевальных пар из Москвы, Санкт-Петербурга, Петрозаводска, городов Мурманской области. В европейской и латиноамериканской программах будут соревнуются мальчики и девочки в возрастных группах 7-9 и 10-11 лет, юноши и девушки 12-13 и 14-15 лет, юниоры и юниорки 16-18 лет. Зрители увидят в их исполнении венский вальс, танго, румбу, фокстрот. Оценивать выступление спортсменов приглашены ведущие специалисты России, судьи всероссийской и всемирной категорий федерации танцевального спорта.

Праздник красоты, изящества и спорта продолжится 16 апреля с 12.30.

Фото: https://gov-murman.ru