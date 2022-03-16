Соревнования по фигурному катанию в рамках 62-го Праздника Севера учащихся завершены

16 марта в мурманском Ледовом дворце завершились соревнования по фигурному катанию в рамках 62-го Праздника Севера в учащихся. 86 участников боролись за победу в течение 3-х дней. Спортсмены выступали с короткой и произвольной программами.

Судейская коллегия беспристрастно оценила уровень подготовки и качество выполнения программы фигуристов в каждом разряде от 3-го спортивного до кандидата в мастера спорта.

По итогам соревнований золотые медали в своих категориях взяли Тимофей Евгенов, Юлия Коровина (Мурманск), Мария Харина, Ульяна Крылова, Арина Лёвина, Елизавета Полякова (Петрозаводск), Фавиан Сингх, София Дягилева (Апатиты) и Карина Семыкина (Оленегорск).

Как сообщает региональное Министерство спорта, подробная информация обо всех мероприятиях Праздника Севера размещается в официальном аккаунте Полярной Олимпиады в «Телеграм» https://t.me/prazdnik_severa; в специальном разделе на сайте Минспорта региона https://sport.gov-murman.ru/events/prazdnik-severa/, а также на портале «Наш Север».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/443165/