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Мурманская область. Арктика (16+)25.10.24 17:30

Соревнования по лёгкой атлетике на призы заслуженного мастера спорта, серебряного призёра Олимпийских игр Ларисы Кругловой впервые пройдут в статусе всероссийских

Предстоящие XXI соревнования по лёгкой атлетике на призы заслуженного мастера спорта, серебряного призёра XXVIII летних Олимпийских игр Ларисы Кругловой, которые состоятся в мурманском Легкоатлетическом манеже, впервые пройдут в статусе всероссийских. Об этом сообщили организаторы на пресс-конференции, посвящённой проведению масштабного спортивного события.

Соревнования пройдут с 25 по 27 октября в Мурманске. Участники забегов будут состязаться на дистанциях 60 и 1000 метров в пяти возрастных категориях: до 16, 18, 20, 23 лет и старше 2001 года рождения.

Наш регион на соревнованиях представят более 70 легкоатлетов из Мурманска, Апатитов, Североморска и Оленегорска. Заполярные легкоатлеты будут состязаться со спортсменами из Новгородской и Воронежской областей, Санкт-Петербурга и Республики Карелия.

«В первую очередь, это праздник для спортсменов, родителей и болельщиков, которые посетят это мероприятие. Потому что Лариса Николаевна всегда приглашает своих «коллег по цеху», заслуженных мастеров спорта, и каждый год они приезжают и проводят мастер-классы, разминки для самых юных легкоатлетов, которые делают первые шаги в этом виде спорта, и, конечно, создают такую особую, олимпийскую атмосферу праздника. Уверена, что нынешнее соревнование будет такое же по накалу, азарту и олимпийскому духу, как и в предыдущие годы», – сказала и.о. министра спорта Мурманской области Светлана Наумова.

Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, для юных легкоатлетов участницы сборной команды России, которые представляли нашу страну на Олимпийских играх в 2004 году, проведут мастер-класс. К Ларисе Кругловой присоединятся её напарницы по эстафете 4*100 метров, на которой они завоевали серебряные медали – Ольга Стульнева (Федорова), Юлия Табакова и Ирина Хабарова. Ещё одним почётным гостем мероприятия станет член исполкома Всероссийской федерации лёгкой атлетики Ирина Привалова.

«Поддержка детского спорта на территории Мурманской области и поддержка спорта больших достижений в нашей стране есть, она активно развивается. В Кольском Заполярье это возможно благодаря поддержке регионального правительства. Я надеюсь, что соревнования, приобретая статус всероссийских, станут только более интересными для всех участников», – отметила Лариса Круглова.

Торжественная церемония открытия XXI Всероссийских соревнований по лёгкой атлетике на призы ЗМС, серебряного призёра XXVIII летних Олимпийских игр Ларисы Кругловой состоится 26 октября в 15.00.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

 

Комментарии

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