Соревнования по натурбану в рамках 62-го Праздника Севера учащихся завершились в Кандалакше

В минувшие выходные в Кандалакше проводились соревнования по санному спорту (натурбану) в рамках 62-го Праздника Севера учащихся. Всего участвовали более 50 саночников из Кандалакши и Кировска. Заезды на одноместных санях проводились в трёх возрастных категориях: 12-13, 14-15 и 16-17 лет. Также были определены победители в дисциплине «Двухместные сани».

Министр спорта Мурманской области Светлана Наумова на церемонии открытия выступила с напутственным словом к юным спортсменам.

«Натурбан – настоящая изюминка Кольского Края. Спортсмены кандалакшской школы в составе сборной команды России регулярно радуют северян призовыми местами на этапах Кубка мира по натурбану. Уверена, растет достойная смена для продолжения традиций», – отметила министр и пожелала участникам соревнований удачных стартов и отличного спортивного настроения.

В церемонии открытия соревнований принял участие заместитель председателя областной Думы, председатель попечительского совета Федерации санного спорта Мурманской области Евгений Никора. Вице-спикер отметил высокий уровень подготовки и проведения соревнований:

- Всего в них приняло участие более 50 саночников, которые представляли Кандалакшу и Кировск. Возраст спортсменов от 12 до 17 лет, но вне конкурса посоревноваться могли и малыши. Каждый из участников был нацелен на победу, и, считаю, каждый участник – победитель, поскольку он получил опыт, заряд энергии и главное, поверил в свои силы. Это особенно важно для юных спортсменов. Неслучайно прочное место в Полярной олимпиаде много лет занимает Праздник Севера учащихся. Уверен, что соревнования для некоторых сегодняшних участников – юных саночников - станет началом большого спортивного пути.

Как сообщает региональное Министерство спорта, золотые медали среди девушек получили Екатерина Гук, Диана Милевич и Полина Трушина. Среди юношей чемпионами в своих возрастных категориях стали Александр Башко, Артём Милевич и Артём Прокофьев. На двухместных санях лучший результат показали Данил Добрыда и Владислав Багдасаров.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/23037/