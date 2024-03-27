Соревнования по парусному спорту стартовали в яхт-клубе ММТП НТК

Торжественное открытие соревнований по парусному спорту в рамках 89-го Праздника Севера и 64-го Праздника Севера учащихся прошло сегодня на базе яхт-клуба Мурманского морского торгового порта НТК. В церемонии приняла участие министр спорта Мурманской области Светлана Наумова. Она поблагодарила ММТП НТК за сотрудничество и возможность провести состязания в таком живописном месте.

«Проведение Праздника Севера – это важная традиция, которой мы все по праву гордимся. Одна из дисциплин – соревнования по парусному спорту - проходят непосредственно на базе яхт-клуба АО «ММТП». Клуб имеет давнюю и славную историю, поскольку на протяжении многих десятилетий Мурманский морской торговый порт является одним из драйверов развития парусного спорта в регионе. Желаем хороших стартов, попутного ветра, положительных эмоций!», - отметил на церемонии открытия директор по производству ММТП Виталий Власов.

Парусный спорт – один из самых зрелищных в программе Праздника Севера. Яркое солнце и позитивные эмоции участников – его обязательные атрибуты. Увидеть парящие над снегом паруса и почувствовать атмосферу главного спортивного праздника Заполярья сможет каждый желающий.

Напомним, соревнования по парусному спорту пройдут в нескольких дисциплинах: «класс – сноукайтинг марафон – доска», «класс – сноукайтинг марафон – лыжи», «класс – зимний виндсерфинг». Из-за погодных условий спортсменам пришлось отказаться от состязаний в районе Териберки, поэтому все мероприятия пройдут на льду реки Тулома и Верхнетуломского водохранилища.

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457254661%2Fwall-149919532_3759