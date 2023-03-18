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Мурманская область. Арктика (16+)18.03.23 14:15

Соревнования прошли на высоком уровне: в Оленегорске завершились межрегиональные соревнования по конькобежному спорту в рамках 63-го Праздника Севера

В Оленегорске на стадионе спортивной школы «Олимп» с 13 по 16 марта проводились межрегиональные соревнования по конькобежному спорту в рамках 63-го Праздника Севера учащихся. За победу боролись 190 юных конькобежцев из Мурманской, Московской, Вологодской областей, Санкт-Петербурга и Республики Карелии.

«Соревнования прошли на высоком уровне. Некоторые спортсмены выполняли нормативы на кандидатов в мастера спорта», – отметила председатель федерации по конькобежному спорту Мурманской области Наталья Зыкина.

На протяжении четырёх дней спортсмены демонстрировали своё мастерство в смешанных эстафетах, в беге на различные дистанции, в многоборье. Завершились соревнования масс-стартом.

Награды победителям и призёрам вручили титулованные конькобежцы Кольского Заполярья. В их числе – заслуженный мастер спорта и чемпион мира Руслан Мурашов, заслуженный мастер спорта, серебряный призёр чемпионата мира и неоднократный победитель этапов Кубка Мира Екатерина Константинова. Спортсмены являются воспитанниками спортивной школы Мончегорска.

Победителями на отдельные дистанции стали Анфиса Васькова из Республики Карелии, а также заполярные конькобежцы Мария Валигура и Евгений Бабочкин. Анна Куприкова и Никита Успехов одержали победу в четырёх дистанциях, а Максим Сутурин в трёх. Все трое спортсменов представляют Мурманскую область.

Валерия Журба и Кира Гришанова из Мурманской области, спортсмены из Вологодской области Константин Корюкин и Екатерина Родина, а также конькобежец Московской области Матвей Жемеркин показали лучший результат в двух дистанциях.

Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, в многоборье «золото» Полярной Олимпиады завоевали Анна Куприкова, Никита Успехов, Мария Валигура, Максим Сутурин, Кира Гришанова, Константин Корюкин, Екатерина Родина, Матвей Жемеркин.

В эстафетах заполярные конькобежцы дважды одерживали победу, только один раз уступив вологодским спортсменам.

В масс-старте лучше всего проявили себя северяне Никита Успехов, Мария Валигура, Максим Сутурин и Александра Чеснокова.

В общекомандном зачёте команда Мурманской области взяла золото.

Кроме того, в Мончегорске для подрастающего поколения прославленные конькобежцы провели мастер-класс. Бесценным опытом и секретами мастерства поделились Руслан Мурашов, Екатерина Константинова, а также мастер спорта, чемпионка мира среди студентов и чемпионка России Ирина Аршинова, мастер спорта и победитель первенства мира среди юниоров Сергей Букуев.

Напомним, что Полярная Олимпиада продолжится до 16 апреля. С подробным расписанием можно ознакомиться на сайте Министерства спорта Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru

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