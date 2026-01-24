Соревнования Северо-Западного федерального округа по биатлону соберут на трассах Долины Уюта сильнейших спортсменов

В Долине Уюта Мурманска пройдут сразу два крупных старта: второй этап XIII зимней Спартакиады (юношеской) России и первенство Северо-Западного федерального округа по биатлону. Сильнейших предстоит определить в «гонке» и в «спринте» с 24 по 27 января.

Среди участников — представители Санкт-Петербурга, Архангельской, Ленинградской, Вологодской, Псковской и Мурманской областей, Карелии и Коми.

Побороться за медали спартакиады планируют более 70 спортсменов в возрасте 15-16 лет. Участниками первенства СЗФО станут более 80 биатлонистов. Среди них — юноши и девушки 15-16 лет и 17-18 лет. Наш регион представят 10 спортсменов из Мурманской областной спортивной школы олимпийского резерва по зимним видам спорта и спортивной школы олимпийского резерва №3 города Мурманска.

Как отмечает Министерство спорта Мурманской области, (https://gov-murman.ru/info/news/560277/?DATE=10.01.2026), в период новогодних праздников в Долине Уюта определили лучших биатлонистов региона. Участники боролись за медали в рамках первого этапа XIII зимней Спартакиады России, а также чемпионата и первенства Мурманской области по биатлону.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/560939/#&gid=1&pid=1