Соревнования Северо-Западного федерального округа по кикбоксингу принесли сборной региона 18 медалей

С 22 по 25 февраля в Пскове проходили чемпионат и первенство Северо-Западного федерального округа по кикбоксингу. Сборная Мурманской области на прошедших соревнованиях показала высокий уровень подготовки.

Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, в дисциплине «Лоу-кик» победу одержали Алена Долженкова, Алиса Малова, Снежана Кочанова, Алена Рыбина, Матвей Кононенко, Федор Попович, Максим Митяев, Дмитрий Чекин. Серебряные медали завоевали Андрей Назаров, Сергей Бондаренок. Бронза у Матвея Головченко. В дисциплине «Фулл-контакт» «золото» завоевали Денис Новик, Ибрагим Шалбузов.

На втором месте Виктория Жбанова. Бронзовые призёры - Алексей Тарасов, Максим Головин, Ярослав Рябов, Арсений Князев.

Фото: https://gov-murman.ru