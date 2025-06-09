«Сорока на виселице»: состоится презентация нового романа Эдуарда Веркина

13 июня в 13.30 в Центре современного искусства «СОПКИ.21А» состоится презентация нового романа Эдуарда Веркина «Сорока на виселице» в рамках проекта «Большая страна – Большая книга».

Как сообщает Мурманская областная научная библиотека, в научно-фантастическом романе Эдуарда Веркина исследуются границы человеческого познания и развития цивилизации в далёком будущем. Эта книга – интеллектуальная головоломка, наполненная философскими размышлениями о свободе, реальности и человеке. Модератором встречи выступит Анастасия Шевченко –литературный обозреватель, редактор, писатель.

Литературно-просветительский проект «Большая страна – Большая книга» знакомит читателей с самыми востребованными авторами современности, а самих авторов – с традициями и культурой регионов нашей страны, предоставляя писателям возможность собрать материалы для новых произведений. Организатор – Национальная премия «Большая книга»».

Вход свободный по предварительной регистрации: vk.cc/cMwRBe

Дополнительная информация по телефону 8 (8152) 45-28-26. (16+)

Фото: https://vk.com/murmannauchka?z=photo-44573273_457291707%2F1af2dd698ea1510f63