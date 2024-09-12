В результате активных действий подразделений «Южной» группировки войск России нанесено поражение ВСУ. Противник потерял до 655 военнослужащих, боевую машину пехоты, три автомобиля, 155 мм гаубицу М777 производства США, 155 мм гаубицу FH-70 производства Великобритании, 155 мм гаубицу М198 производства США, 152 мм самоходную артиллерийскую установку «Акация», три 152 мм орудия Д-20, 152 мм гаубицу «Мста-Б» и 105 мм орудие М119 производства США.

Министерство обороны Российской Федерации 12 сентября опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Ночью 11 сентября была сорвана попытка киевского режима захватить в акватории Чёрного моря российскую самоподъёмную буровую установку «Крым-2».

Для захвата российской буровой вышки главным управлением разведки минобороны Украины был направлен морской десант из четырнадцати американских катеров Willard «Sea Force» с военнослужащими сил специальных операций ВМС Украины.

В ходе боя силами Черноморского флота и российскими военнослужащими, выполняющими задачи охраны и обороны буровой вышки, были потоплены восемь морских катеров и уничтожено до восьмидесяти украинских военнослужащих сил специальных операций.

Ещё шесть украинских катеров ретировались, даже не сделав попыток забрать остававшихся в воде раненых украинских военнослужащих.

Очередная приуроченная к приезду 11 сентября т.г. на Украину высоких представителей США и европейских стран «медийная операция» киевского режима в акватории Черного моря захлебнулась в крови и унесла жизни многих десятков украинских военнослужащих.

Подразделениями группировки войск «Север» на Липцовском и Волчанском направлениях нанесено поражение формированиям 92-й десантно-штурмовой бригады ВСУ и 36-й бригады морской пехоты в районах населённых пунктов Малые Проходы и Графское Харьковской области. ВСУ потеряли до 180 военнослужащих и три автомобиля. Уничтожен склад боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике 44-й, 116-й механизированных бригад ВСУ и 1-й бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Колесниковка, Вишневое Харьковской области и Макеевка Луганской Народной Республики. Потери противника составили до 460 военнослужащих, боевая машина пехоты «Bradley» производства США, три автомобиля, две боевые машины реактивных систем залпового огня «Град» и RAK-SA-12 хорватского производства, 155 мм самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, 155 мм гаубица М198 производства США, две 155 мм гаубицы FН-70 производства Великобритании, 152 мм орудие Д-20, 122 мм гаубица Д-30. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и четыре склада боеприпасов.

В результате активных действий подразделений «Южной» группировки войск нанесено поражение 72-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Елизаветовка и Катериновка Донецкой Народной Республики. Отражены две контратаки штурмовых групп противника. ВСУ потеряли до 655 военнослужащих, боевую машину пехоты, три автомобиля, 155 мм гаубицу М777 производства США, 155 мм гаубицу FH-70 производства Великобритании, 155 мм гаубицу М198 производства США, 152 мм самоходную артиллерийскую установку «Акация», три 152 мм орудия Д-20, 152 мм гаубицу «Мста-Б» и 105 мм орудие М119 производства США.

Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике 150-й механизированной, 68-й егерской, 142-й, 144-й пехотных бригад ВСУ, 12-й и 14-й бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Дзержинск, Петровка, Покровск, Мариновка, Цукурино и Клебан-Бык Донецкой Народной Республики. Отражены три контратаки ВСУ. Потери противника составили до 510 военнослужащих, два бронетранспортера, боевая бронированная машина «Казак», три автомобиля, 152 мм гаубица «Мста-Б», 122 мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», две 122 мм гаубицы Д-30, 100 мм пушка «Рапира».

Подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 72-й механизированной бригады ВСУ и 118-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Доброволье и Новодонецкое Донецкой Народной Республики. Отражена контратака штурмовой группы противника. ВСУ потеряли более 110 военнослужащих, танк, пять автомобилей, 155 мм самоходные артиллерийские установки «Krab» польского производства и «Paladin» производства США. Уничтожен полевой склад боеприпасов.

Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике 31-й механизированной бригады ВСУ, 36-й бригады морской пехоты и 39-й бригады береговой обороны в районах населённых пунктов Малая Токмачка Запорожской области, Садовое и Тягинка Херсонской области. Потери ВСУ составили до 110 военнослужащих, четырнадцать автомобилей, реактивная система залпового огня «MLRS» производства США, 155 мм гаубица FН-70 производства Великобритании. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и два склада боеприпасов.

Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение передовому пункту управления группировки «Хортица», складу боеприпасов, а также скоплениям живой силы и техники противника в 144 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбито шесть оперативно-тактических ракет «ATACMS» производства США, девять управляемых авиационных бомб «Hammer» производства Франции, два реактивных снаряда «HIMARS» производства США и 57 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа».

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