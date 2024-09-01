За сутки потери ВСУ составили до 400 военнослужащих и 18 единиц бронетехники, в том числе танк, три бронетранспортёра и 14 боевых бронированных машины, а также три артиллерийских орудия, три миномёта, станция РЭБ и 7 автомобилей.

Министерство обороны Российской Федерации 31 августа опубликовало сводку о ходе операции по уничтожению формирований ВСУ, вторгшихся на территорию Российской Федерации. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы продолжают отражать попытку вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации.

Подразделениями группировки войск «Север» при поддержке армейской авиации и огня артиллерии отражены шесть атак штурмовых групп противника в направлении населённых пунктов Борки, Бахтинка, Комаровка, Малая Локня и Матвеевка.

Кроме того, сорваны попытки атак подразделений ВСУ в направлении Коренево и Малая Локня. Потери противника составили до 30 человек убитыми и ранеными, уничтожены две боевые бронированные машины и два автомобиля. Один украинский военнослужащий сдался в плен.

Продолжается проведение разведывательно-поисковых действий по уничтожению в лесных массивах диверсионных групп противника.

Ударами авиации, огнём артиллерии и действиями войск нанесено поражение выявленным в течение суток скоплениям живой силы и техники 21-й, 22-й, 61-й и 115-й механизированных, 82-й десантно-штурмовой бригад и 1004-й бригады охраны и обеспечения в районах населённых пунктов Апанасовка, Борки, Бяхово, Вишневка, Краснооктябрьское, Кругленькое, Любимовка, Мартыновка, Новоивановка, Новая Сорочина, Плехово, Черкасское Поречное, Русское Поречное, Свердликово и Снагость.

Оперативно-тактической авиацией нанесены удары в Сумской области по районам сосредоточения личного состава и военной техники резервов 21-й, 22-й и 41-й механизированных, 17-й танковой, 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ, 1-й бригады нацгвардии, а также 101-й, 103-й, 107-й, 119-й и 129-й бригад теробороны в районах населённых пунктов Белополье, Глухов, Кияница, Ободы, Свесса, Сосновка, Сумы, Шалимовка, Шалыгино и Эсмань.

За сутки потери ВСУ составили до 400 военнослужащих и 18 единиц бронетехники, в том числе танк, три бронетранспортёра и 14 боевых бронированных машины, а также три артиллерийских орудия, три миномёта, станция РЭБ и 7 автомобилей.

Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается».

Фото и видео: https://vk.com/mil