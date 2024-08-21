Сорваны попытки атак штурмовых групп ВСУ в направлении российских населённых пунктов Борки, Коренево, Кремяное, Русская Канапелька

За сутки потери ВСУ составили до 350 военнослужащих и 25 единиц бронетехники, в том числе четыре танка, боевая машина пехоты, два бронетранспортера, 18 боевых бронированных машин, а также 8 автомобилей, два миномета и станция радиоэлектронной борьбы.

Министерство обороны Российской Федерации 20 августа опубликовало сводку о ходе операции по уничтожению формирований ВСУ, вторгшихся на территорию Российской Федерации. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы продолжают отражать попытку вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации.

Подразделениями группировки войск «Север» при поддержке армейской авиации и огня артиллерии сорваны попытки атак штурмовых групп противника в направлении населённых пунктов Борки, Коренево, Кремяное, Русская Канапелька.

В результате ВСУ потеряли более 60 человек убитыми и ранеными, уничтожено два танка, восемь боевых бронированных машин и шесть единиц автомобильной техники.

Продолжается проведение разведывательно-поисковых действий по выявлению и уничтожению в лесных массивах диверсионных групп противника, пытавшихся проникнуть вглубь российской территории.

Ударами авиации, огнём артиллерии и действиями обороняющихся войск поражены скопления живой силы и техники 22-й, 115-й механизированных, 80-й и 82-й десантно-штурмовых бригад ВСУ в районах населённых пунктов Апанасовка, Борки, Викторовка, Косица, Любимовка, Плехово, Толстый Луг, а также западнее Богдановки.

Оперативно-тактической авиацией нанесены удары в Сумской области по районам сосредоточения личного состава и военной техники резервов 61-й механизированной бригады, 101-й, 103-й, 106-й и 129-й бригад теробороны ВСУ в районах населённых пунктов Александрия, Белополье, Вольная Слобода, Ворожба, Локня, Могрица и Хотень.

За сутки потери ВСУ составили до 350 военнослужащих и 25 единиц бронетехники, в том числе четыре танка, боевая машина пехоты, два бронетранспортера, 18 боевых бронированных машин, а также 8 автомобилей, два миномета и станция радиоэлектронной борьбы.

Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается».

Вчера под руководством министра обороны РФ Андрея Белоусова состоялось заседание координационного совета по вопросам военной безопасности приграничных территорий Белгородской, Брянской и Курской областей. Глава российского военного ведомства отметил, что на сегодняшний день налажено прямое круглосуточное взаимодействие между региональными администрациями, командующими группировками войск в трёх субъектах Российской Федерации – и ответственными руководителями центрального аппарата Министерства обороны.



«По каждой задаче координационного совета в министерстве определено должностное лицо, которое несёт ответственность за её выполнение в суточный срок. В случае невозможности решения проблемы на своём уровне информация доводится до меня лично, и я принимаю решение», – сообщил Министр обороны РФ.



Андрей Белоусов отметил, что определены зоны ответственности каждого члена Координационного совета от Минобороны.



«Ещё раз хочу подчеркнуть, что указанные должностные лица должны быть на прямой связи с регионами в круглосуточном режиме. Ни один вопрос не должен быть оставлен без внимания», – сказал Министр обороны РФ.



Андрей Белоусов сообщил, что в Национальном центре управления обороной Российской Федерации развернута специальная оперативная группа, в задачи которой входит сбор, анализ, маршрутизация вопросов из регионов и контроль их решения.

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