Ударами авиации, огнём артиллерии и действиями войск нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 22-й, 61-й и 115-й механизированных, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, а также 1-й бригады нацгвардии в районах населённых пунктов: Апанасовка, Вишневка, Борки, Краснооктябрьский, Кругленькое, Михайловка, Любимовка, Малая Локня, Плехово, Снагость и Южный.

Министерство обороны Российской Федерации 24 августа опубликовало сводку о ходе операции по уничтожению формирований ВСУ, вторгшихся на территорию Российской Федерации. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы продолжают отражать попытку вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации.

Подразделениями группировки войск «Север» при поддержке армейской авиации и огня артиллерии в течение суток отражены атаки штурмовых групп противника в направлении населённых пунктов Борки, Спальное, Черкасское Поречное и Малая Локня.

Сорваны попытки атак в направлении Комаровка, Кремяное. В результате противник потерял более 60 человек убитыми и ранеными. Кроме того, уничтожены: танк, 7 боевых бронированных машин и два автомобиля. Десять военнослужащих ВСУ сдались в плен.

Продолжается проведение разведывательно-поисковых действий по выявлению и уничтожению в лесных массивах диверсионных групп противника, пытавшихся проникнуть вглубь российской территории.

Ударами авиации, огнём артиллерии и действиями войск нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 22-й, 61-й и 115-й механизированных, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, а также 1-й бригады нацгвардии в районах населённых пунктов: Апанасовка, Вишневка, Борки, Краснооктябрьский, Кругленькое, Михайловка, Любимовка, Малая Локня, Плехово, Снагость и Южный.

Оперативно-тактической авиацией нанесены удары по районам сосредоточения в Сумской области личного состава и военной техники резервов 41-й, 54-й и 61-й механизированных, 82-йдесантно-штурмовой бригад ВСУ, 103-й, 106-й, 119-й и 129-й бригад теробороны, а также 1-й и 17-й бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Атинское, Глухов, Дружба Журавка, Запселье, Калинов, Новая Слобода, Первомайское, Павловка, Садки, Свесса, Сумы, Сыроватка, Чуйковка и Ямполь.

За сутки потери ВСУ составили более 360 военнослужащих и 29 единиц бронетехники, в том числе: два танка, три боевые машины пехоты, два бронетранспортера, 22 боевые бронированныемашины, а также два артиллерийских орудия, 12 автомобилей, станция РЭБ «Буковель-AD» и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы.

Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается».

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