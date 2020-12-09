Сорваны сроки выполнения капитального ремонта МКД, так ещё и не убирается мусор - депутаты работают в округе

Очередное мероприятие под названием «Депутат работает в округе» состоялось 8 декабря во флотской столице. Председатель Совета депутатов Евгений Алексеев, его заместитель Евгения Гордеева вместе с депутатом от избирательного округа №9 Еленой Завадской осмотрели проблемные точки на улицах Комсомольская, Флотских строителей, Генерала Фулика.

Вместе с депутатами в рейде приняли участие муниципальный жилищный инспектор Сергей Юдников, директор Городского центра ЖКХ Иван Гладских, представитель СЖКХ Александр Савченко.

Среди объектов, на которые было обращено внимание – дома №№1 и 3, на которых Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Мурманской области проводит ремонт силами ООО «Сантехстандарт». Мало того, что сорваны сроки выполнения капитального ремонта, так ещё и не убирается мусор, строительные материалы складированы на детской площадке, в результате не выполненных работ на кровле заливает водой квартиры верхних этажей, работы ведутся в выходные дни.

Неприглядная ситуация сложилась на контейнерной площадке у дома №19 по улице Комсомольская, где не вывозится крупногабаритный и строительный мусор.

Не решён вопрос с ответственностью за содержание детских площадок. Необходим снос разрушенных боксов у дома №19 по улице Комсомольская, а на улице Фулика затянулся снос торгового павильона.

Большие претензии предъявляют жильцы улицы Комсомольская и те североморцы, которые на автобусе добираются до ЦРБ, к автобусной остановке.

Все выявленные замечания систематизированы и переданы главе ЗАТО г. Североморск для принятия мер.