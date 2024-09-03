Оперативно-тактической авиацией России нанесены удары в Сумской области по районам сосредоточения личного состава и военной техники резервов ВСУ.

Министерство обороны Российской Федерации 2 сентября опубликовало сводку о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации в Курской области. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы продолжают отражать попытку вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации.

Подразделениями группировки войск «Север» при поддержке армейской авиации и огня артиллерии за сутки отражены шесть атак штурмовых групп противника в направлении населённых пунктов Борки, Комаровка, Коренево и Черкасское Поречное.

Также сорваны три попытки атак ВСУ в направлении населённых пунктов Ольговка и Кремяное. Потери противника составили до 40 человек убитыми и ранеными, уничтожены боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины и автомобиль.

В лесных массивах проводятся разведывательно-поисковые действия по уничтожению диверсионных групп противника.

Ударами авиации, огнём артиллерии и действиями войск нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 22-й и 61-й механизированных, 82-й и 95-й десантно-штурмовых и 152-й егерской бригад, 1-й бригады нацгвардии и 1004-й бригады охраны в районах населённых пунктов Апанасовка, Борки, Вишневка, Гордеевка, Любимовка, Лебедевка, Мартыновка, Михайловка, Малая Локня, 10-й Октябрь, Орловка, Плехово, Черкасское Поречное, Русское Поречное, Снагость и Южный.

Оперативно-тактической авиацией нанесены удары в Сумской области по районам сосредоточения личного состава и военной техники резервов 22-й, 41-й и 54-й механизированных, 17-й танковой, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 1-й бригады нацгвардии, 36-й бригады морской пехоты, а также 101-й, 103-й, 119-й и 129-й бригад теробороны в районах населённых пунктов Белополье, Басы, Великая Писаревка, Глухов, Лука, Катериновка, Орловка, Свесса, Червонопрапорное, Сумы, Хотень, Эсмань, Юнаковка и Ястребиное.

За сутки потери ВСУ составили более 350 военнослужащих и 14 единиц бронетехники, в том числе боевая машина пехоты, бронетранспортёр и 12 боевых бронированных машин, а также три артиллерийских орудия, три пусковые установки РСЗО «HIMARS» производства США, миномёт, две пусковые установки ЗРК «Бук-М1», подвижный пункт управления ЗРК «Бук-М1», транспортно-заряжающая машина РСЗО «HIMARS», транспортная машина ЗРК «Бук-М1», РЛС контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 и 12 автомобилей.

Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается».

Фото и видео: https://vk.com/mil