Составлена программа для всех домов Ленинского округа Мурманска по переводу на закрытую систему ГВС

На новых теплопунктах в домах Ленинского округа Мурманска начались пусконаладочные работы. До конца 2021 года на закрытую систему горячего водоснабжения будут переведены 29 домов. Это первый этап из пяти, заявленных в программе модернизации системы водоснабжения. О том, как реализуется проект, важный для жителей целого округа столицы Заполярья, шла речь на встрече губернатора Андрея Чибиса с генеральным директором АО «Мурманэнергосбыт» Аллой Истоминой.

Глава региона подчеркнул особую важность проекта, благодаря реализации которого в домах мурманчан появится долгожданная чистая горячая вода.

«Я благодарен вам, Алла Павловна, что вы инициировали этот проект, предложили понятное решение, потому что люди давно об этом говорили и жаловались на качество воды. Прошу вас держать на личном контроле реализацию программы в этом году, и ту большую программу, о которой мы договорились, и которую мы в дальнейшем, безусловно, профинансируем из областного бюджета», – сказал губернатор.

В ходе встречи Алла Истомина сообщила, что по состоянию на сегодня индивидуальными тепловыми пунктами полностью оборудованы 10 многоквартирных домов, на 75% готово оборудование ещё в трёх. В нескольких домах по улице Александрова уже начались пусконаладочные работы.

«В полном объёме составлена программа на 456 домов – это все дома Ленинского округа города Мурманска, которые сегодня находятся на открытой системе горячего водоснабжения, и которые предстоит перевести. И я абсолютно с вами согласна, что это очень важная задача, потому что она важна для населения, которое ждет качественную горячую воду. И важна для предприятия, потому что у нас будут сокращены затраты по котельной и в части химводоподготовки теплоносителя и в части затрат топлива на выработку одной единицы тепла», – рассказала руководитель теплоснабжающего предприятия.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, глава региона также поблагодарил сотрудников «МЭС» за оперативную подготовку к отопительному периоду и пожелал безаварийного сезона.