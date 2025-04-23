Составлены графики отключений горячего водоснабжения в Мурманске в 2025 годуДень Победы — главный праздник для россиян
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Мурманская область. Арктика (16+)23.04.25 13:30

Составлены графики отключений горячего водоснабжения в Мурманске в 2025 году

Ресурсоснабжающие организации АО «Мурманская ТЭЦ» и АО «МЭС» опубликовали графики проведения ремонтных работ на основном оборудовании котельных, а также информацию об испытаниях на тепловых сетях в Мурманске в 2025 году.

- Центральная котельная (Мурманская ТЭЦ): 3-9 июня, 24 июня-7 июля, 5-11 августа;

- Восточная котельная: 17-23 июня, 9-11 июля, 22 июля-4 августа, 19-25 августа;

- Южная котельная: 10-16 июня, 25-27 июня, 8-21 июля, 12-18 августа;

- Котельная «Северная»: 16-19 июня; с 1-14 июля, с 29-31 июля;

- ЦТП-171, 175: 23-26 июня;

- ЦТП-202, 203: 2-5 июня;

- ЦТП Северной промзоны: 3-4 июня, 23-24 июля;

- Котельная «Роста»: 2-5 июня, 19 июня-2 июля, 11-14 августа;

- Котельная р. Абрам-Мыс: 2-5 июня, 16-29 июля, 4-6 августа;

- Котельная ул. Фестивальная: 23-26 июня, 28-13 августа;

- Котельная ТЦ «Росляково-1»: 2-4 июня, 8-21 июля, 4-6 августа;

- «Низ»- 18-19 августа

- «Верх»- 20-21 августа;

- Котельная ТЦ «Росляково Южное»: 5-6 июня, 18 июня-1 июля, 7-8 августа, 14-15 августа.

Важно! Ряд потребителей Южной котельной в летний период будет запитан от Мурманской ТЭЦ. По нижеперечисленным адресам горячее водоснабжение будет отсутствовать: 10-16 июня, 24 июня-7 июля, 12-18 августа.

– пр-д Лыжный, 6;

– пр-д Молодёжный, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 16;

– просп. Кольский, 8, 10, 12, 20, 24, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 39, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 49, 58, 60, 62, 66, 68, 70, 72, 76, 78, 80, 84, 86, 88, 100, 102, 104 корп. 1, 104 корп. 2, 104 корп. 3, 106 корп. 1, 106 корп. 2, 106 корп. 3, 106 корп. 4, 108 корп. 1, 108 корп. 2, 108 корп. 3, 108 корп. 4;

– ул. Зои Космодемьянской, 1, 2, 2 корп. 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15 корп. 1, 15 корп. 2, 15 корп. 3, 16, 17 корп. 1, 17 корп. 2, 17 корп. 3, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 36;

– ул. Капитана Орликовой, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 39, 40, 41, 44, 45, 49, 50, 53, 54, 55, 56, 57, 57а, 58, 59, 60;

– ул. Капитана Пономарева, 1/16, 3, 5, 8, 9 корп. 1, 9 корп. 2, 9 корп. 3, 9 корп. 4, 9 корп. 5, 11, 12, 14;

– ул. Ломоносова, 1/13, 2, 3, 5, 6, 7 корп. 1, 7 корп. 2, 8, 9 корп. 1, 9 корп. 2, 10, 10 корп. 2, 10 корп. 3, 12, 13, 14, 15, 17 корп. 1, 17 корп. 2, 19, 21/10;

– ул. Морская, 1, 3, 5, 7, 9, 11;

– ул. Олега Кошевого, 3, 4, 5, 6 корп. 1, 6 корп. 2, 8, 10, 12 корп. 1, 12 корп. 2, 14 корп. 1, 14 корп. 2, 16 корп. 1, 16 корп. 2, 18, 20, 22, 24;

– ул. Пархоменко, 2, 4, 6, 8;

– ул. Полярный Круг, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12;

– ул. Фурманова, 15;

– ул. Чапаева, 10.

Комментарии

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