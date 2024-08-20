23 августа в Центре современного искусства «СОПКИ21А» состоится арт-медиация от Виктории Яковлевой по выставке «Северный дуэт. На краю света» фотографа Натальи Могилевской и художницы Любови Владыкиной.

Как сообщает Мурманская областная научная библиотека, арт-медиация – это специальная практика, которая помогает зрителю глубже понять искусство через активное участие, обсуждение, творческую деятельность. Это не просто просмотр картин или скульптур, а настоящий диалог с произведением искусства. Арт-медиаторы помогают зрителям раскрывать новые грани творчества, задавать вопросы, выражать свои мысли и чувства.

Выставка «Северный дуэт. На краю света» - это творчество двух мурманчанок, работающих в разных направлениях: художественная фотография и современное изобразительное искусство, объединяет одно - любовь к природе Крайнего Севера.

Мероприятие состоится 23 августа в 18.00 в Центре современного искусства «СОПКИ21А» (выставочный зал). Вход свободный. (16+)

Фото: https://vk.com/murmannauchka?z=photo-44573273_457280381%2Falbum-44573273_00%2Frev