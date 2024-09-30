1 октября в 19.00 на сцене Дворца культуры «Строитель» флотской столицы состоится благотворительный концерт Ансамбля песни и пляски Краснознаменного, Ордена Ушакова Северного флота «Тёркин снова на войне», посвящённый 80-летию разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье.

Как сообщает администрация ЗАТО г. Североморск, вырученные средства пойдут на поддержку наших бойцов - участников спецоперации.

Справки по телефонам: 8 (815-37) 5-40-42 и 8 (952) 294-19-45.

Фото: https://citysever.ru/novostiq/16707-blagotvoritelnyy-koncert-ansamblya-pesni-i-plyaski-krasnoznamennogo-ordena-ushakova-severnogo-flota/#news-gal-2