Мурманская область. Арктика (16+)30.09.24 17:00
Состоится благотворительный концерт Ансамбля песни и пляски Краснознаменного, Ордена Ушакова Северного флота
1 октября в 19.00 на сцене Дворца культуры «Строитель» флотской столицы состоится благотворительный концерт Ансамбля песни и пляски Краснознаменного, Ордена Ушакова Северного флота «Тёркин снова на войне», посвящённый 80-летию разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье.
Как сообщает администрация ЗАТО г. Североморск, вырученные средства пойдут на поддержку наших бойцов - участников спецоперации.
Справки по телефонам: 8 (815-37) 5-40-42 и 8 (952) 294-19-45.
Фото: https://citysever.ru/novostiq/16707-blagotvoritelnyy-koncert-ansamblya-pesni-i-plyaski-krasnoznamennogo-ordena-ushakova-severnogo-flota/#news-gal-2
Комментарии
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Последние комментарии
Д.О. Вернер
20.09.24 14:22
Что? Опять "Штокман"?
Игорь Витальевич
20.09.24 11:51
Мой сын служит по контракту старшим водителем в.ч 72180 44 корпус, 23 саперного батальона, возит ДРГ за ленточку и вывозит 200 и 300 с линии соприкосновения. Мы ему купили своими силами детектор дрон
Комментарий к новости:Общественная приёмная Минобороны по Северному флоту перешла на дистанционную работу
рамиз
17.09.24 19:43
Хочу поехать добровольцы
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