Состоится «горячая линия», посвящённая вопросам использования электронных сервисов Росреестра

11 октября с 10.00 до 12.00 в Роскадастре по Мурманской области пройдёт «горячая линия», посвящённая вопросам использования электронных сервисов Росреестра: справочная информация по объектам недвижимости, жизненные ситуации, публичная кадастровая карта, проверка электронного документа, проверка исполнения запроса (заявления), техническая поддержка и т.д.

Специалисты Мурманского Роскадастра ответят на самые актуальные вопросы жителей Кольского Заполярья:

— как заказать выписку из Единого государственного реестра недвижимости, не выходя из дома?

— как узнать кадастровый номер или кадастровую стоимость объекта недвижимости?

— как выяснить, попадает ли земельный участок в границы зон с особыми условиями использования территорий?

— где можно получить общедоступные сведения об объекте недвижимости?

— на каком этапе обработки находится ваше обращение и другое.

Телефонные звонки будут приниматься по номеру «горячей линии» — 8 (8152) 40-30-26.

Напоминаем, что в Роскадастре по Мурманской области мурманчане могут получить консультации в сфере оборота недвижимости. Квалифицированные специалисты, имеющие опыт работы в области государственной регистрации прав и кадастрового учёта, отвечают на возникающие вопросы, помогают подготовить пакет документов, составить договор. Консультации предоставляются как в устной, так и в письменной форме на возмездной основе.