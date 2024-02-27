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Мурманская область. Арктика (16+)27.02.24 08:45

Состоится открытие выставки «Керамика, рождённая огнём»

1 марта в 17.00 в Центре современного искусства «СОПКИ.21А» состоится открытие выставки «Керамика, рождённая огнём». Художники-керамисты из разных городов России представят свои произведения декоративно-прикладного искусства и скульптуры, выполненные из глины при помощи дровяного обжига.

Как сообщает vk.com/21aart, куратор проекта, художник-керамист из Петрозаводска Елена Тимофеева говорит о выставке с любовью: «Каждая представленная работа – уникальна, в её создании участвовали трое авторов: художник, печь и огонь. Благодаря такому тандему и рождается керамика в одном экземпляре. Эта технология сродни волшебству, поскольку большая часть процесса дровяного обжига скрыта от глаз, и можно только предположить, каков будет результат».

На открытии Елена расскажет о технике дровяного обжига керамики, экспонатах и ответит на вопросы посетителей.

В июле 2023 года победители конкурса профессионального мастерства «Керамика, рождённая огнём» – Вероника Вологжанникова (Мурманск), Светлана Мухина, (Омск), Ярослава Данилюк, Полина Живаева (Санкт-Петербург), Ирина Лапенко (Новгород), – получили возможность посетить арт-резиденцию Шелоты и обжечь свои работы в печи «Вага». Произведения этих авторов легли в основу выставки, представляя разнообразие художественных образов и направлений в современной керамике.

Выставка будет работать с 1 по 31 марта, вход свободный.

 

Фото: https://vk.com/21aart?z=photo-196983427_457241925%2Falbum-196983427_00%2Frev

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