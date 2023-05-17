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Мурманская область. Арктика (16+)17.05.23 08:45

Состоится открытие выставки «Петербург. Век двадцатый Взгляд художника»

19 мая в 17 часов в Мурманском областном художественном музее состоится торжественное открытие выставки «Петербург. Век двадцатый Взгляд художника». К 320-летию основания города.

Петербург, Петроград, Ленинград и... Петербург… Какие знакомые имена на карте русской истории и культуры. Город, построенный в одночасье неистовым реформатором; город, ставший столицей и символом новой России, переживший со страной взлёты и падения, поражения и победы, трагические и блистательные времена.

«Непостижимый, неуловимый» (А. Блок) город, вобравший в себя культуру Запада и восточных славян, объединивший европейскую и русскую архитектурные традиции; город, созданный зодчими, писателями и поэтами.

Как сообщает vk.com/murmanskmuseum, в экспозиции будет представлено более 40 гравюр из собрания известного московского коллекционера Владимира Гурьевича Беликова - профессора, доктора технических наук, члена Общероссийской общественной организации «Ассоциация искусствоведов» и Национального союза библиофилов, соучредителя и члена Совета Общенационального общества любителей экслибриса и графики, автора более 50 статей о коллекционировании и художниках-графиках.

Выставка будет работать до 3 сентября.

 

Фото: https://vk.com/murmanskmuseum?z=photo-11742142_457259869%2Fwall-11742142_17106

 

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