В Мурманске 25 февраля в 19.00 в Центре современного искусства «СОПКИ.21А» состоится премьера второй перфолекции специалиста областной научной библиотеки Валерия Саковича в рамках проекта «Серебряный век».

Перфолекция «Мандельштампы» посвящена жизни и творчеству одного из крупнейших поэтов XX века, прозаика и переводчика, эссеиста, критика и литературоведа Осипа Эмильевича Мандельштама.

Как сообщает vk.com/murmanculture, «Серебряный век» – литературно-просветительский проект, который познакомит вас с жизнью и творчеством главных лиц Серебряного века в русской поэзии с помощью новаторских форм искусства: театрализованных перформансов, саунд-арта, пластических зарисовок. И это только малая часть направлений, которые будут исполнены на сцене молодыми мурманчанами и любителями поэзии. Проект стал победителем конкурса Росмолодёжь.Гранты. Вход свободный.

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457264786%2Falbum-139605315_00%2Frev