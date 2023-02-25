Какие мы разные: в Кении есть деревня, куда нет доступа мужчинам, в бельгийском городке Бенш проходит трёхдневный карнавал, в котором участвуют только мужчины и мальчикиС 1 марта водителям электросамокатов в России ограничат максимальную скорость
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)25.02.23 12:00

Состоится премьера второй перфолекции специалиста областной научной библиотеки Валерия Саковича в рамках проекта «Серебряный век»

В Мурманске 25 февраля в 19.00 в Центре современного искусства «СОПКИ.21А» состоится премьера второй перфолекции специалиста областной научной библиотеки Валерия Саковича в рамках проекта «Серебряный век».

Перфолекция «Мандельштампы» посвящена жизни и творчеству одного из крупнейших поэтов XX века, прозаика и переводчика, эссеиста, критика и литературоведа Осипа Эмильевича Мандельштама.

Как сообщает vk.com/murmanculture, «Серебряный век» – литературно-просветительский проект, который познакомит вас с жизнью и творчеством главных лиц Серебряного века в русской поэзии с помощью новаторских форм искусства: театрализованных перформансов, саунд-арта, пластических зарисовок. И это только малая часть направлений, которые будут исполнены на сцене молодыми мурманчанами и любителями поэзии. Проект стал победителем конкурса Росмолодёжь.Гранты. Вход свободный.

 

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457264786%2Falbum-139605315_00%2Frev

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)По итогам 2022 года зарплата в регионах СЗФО выросла на 8%
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманский морской торговый порт: ИТОГИ ГОДАМурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ ПРИНЯТ
-

Последние комментарии

Вадим
23.02.23 11:27
АтомЭнергоСбыт обнаглел. Начисляют электроэнергию не на все комнаты в коммунальной квартире, хотя во всех комнатах живут. На обращение, обещают создать комиссию, или сделать перерасчёт на количество с
Комментарий к новости:Прокуратура нашла нарушения закона в действиях гарантирующего поставщика АО «АтомЭнергоСбыт»
Виктор
15.02.23 07:43
Это все развод раньше была финская ярмарка ездят людей обманывают закупаются на рынке в Москве деньги не возвращают чек не дают а потом уезжают в другой город.
Комментарий к новости:В преддверии холодов в Мурманске открылась «Нордическая выставка»
Татьяна
10.02.23 05:50
Мною была отправлена посылка 9 декабря 2022г.и до сих пор неизвестно где она. С отделения почты ее забрали в ФПС и все.
Комментарий к новости:Минобороны показало работу специалистов 6 Центрального узла фельдъегерско-почтовой связи ВС РФ, доставляющих почтовые отправления военнослужащим – участникам СВО от родственников
-Правовая консультация (18+)Выгодно ли увольняться перед новым годом?
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
30311234567891011121314151617181920212223242526272812345
-Скоро в эфире18:00Мультфильмы (0+/6+)18:30«Обзор мировых новостей». Информационная программа (12+)19:00«Коммунальный детектив». Тематическая программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Без образования: устроиться на работу без «корочки» стало проще-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился почти на 19 копеек, доллар потерял 15 копеек-PRO Энергетику (18+)Резерв энергетических мощностей – это растущие возможности для развития промышленности в регионе-PRO ЖКХ (18+)В Мурманской области выросло количество обращений о перерасчете в адрес регоператора-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)С 1 марта водителям электросамокатов в России ограничат максимальную скорость
-

Погода

-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика